Serate di parole e pensieri nel ‘tinello urbano’ di Oscar

Oscar riporta le persone nel suo ‘tinello urbano’ di Riccione Paese, dove le serate sono dedicate a parole e pensieri. È il lunedì sera, momento in cui i residenti si incontrano per condividere storie e riflessioni, seduti intorno a un tavolo vicino alla stufa. La piccola stanza si riempie di voci e sguardi, creando un’atmosfera intima e autentica.

C'è un luogo, nel cuore di Riccione Paese, dove il lunedì sera torna ad avere il passo lento delle conversazioni necessarie. È lo Spazio Assiamica Eventi, in viale Lazio, che si trasforma in un ' tinello urbano ': uno spazio domestico, nel senso più nobile del termine, accogliente. Un luogo reso vivo da Milena Morri, animatrice culturale e attenta tessitrice di relazioni, che si fa promotrice di questa rassegna. L'idea nasce da Oscar Del Bianco, testimone diretto di una Riccione oggi irripetibile. E' proprio tra i viali del borgo storico che Oscar muove i primi passi nel negozio della madre, dando avvio a una storia fatta di intuizioni, visioni e progetti.