Separati in Dieci Minuti | La Battaglia di un Padre per Riunire la sua Famiglia e Difendere l’Unschooling

Mario Rossi si trova fuori dal cancello di casa, mentre i suoi tre figli sono rimasti dentro, in mezzo a discussioni accese con la madre. La causa dello scontro è la scelta dei figli di seguire l’inschooling, un metodo di istruzione senza scuola tradizionale. In soli dieci minuti, un'intera famiglia si divide, lasciando il padre deciso a difendere la sua decisione e i figli pronti a continuare con il loro percorso. La scena si ripete ogni giorno, mentre le tensioni aumentano.

Dieci minuti e una famiglia si spezza. Un padre resta fuori dal cancello, tre bambini dentro una casa-famiglia, una madre stanca. In mezzo, una scelta educativa discussa e un casolare da sistemare. Questa è la storia di Nathan, ma parla anche di noi. Li hanno separati in fretta. Nathan guarda il cancello e si aggrappa a un abbraccio breve. Racconta dei gatti, dei bambini che chiedono della loro stanza. Dice che sistemerà il casolare. Bagno interno. Una camera in più. Riscaldamento adeguato. Promette di farlo subito. Su una cosa, però, non vuole cedere: la loro scelta di unschooling. Fin qui, il dolore. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Un esposto in procura chiede di riunire la famiglia nel bosco, sostenendo che i bambini sono stati allontanati senza che ci siano i presupposti di grave e immediato pericolo.

