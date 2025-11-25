Famiglia nel bosco di Palmoli | l’imprenditore Gallerati offre modulo abitativo per riunire la famiglia

Piergiovanni Gallerati pronto a pagare 15.000 euro per l’abitazione per i bimbi. Nel borgo di Palmoli, nel cuore dell’entroterra teatino, una vicenda familiare ha acceso un’ondata di solidarietà raramente vista in un piccolo paese. Dopo la decisione del Tribunale dei minori di allontanare i tre figli di Nathan Trevallion dalla loro abitazione nel bosco e di trasferirli, insieme alla madre Catherine Birmingham, in una casa famiglia distante un’ora da casa, l’intera comunità si è mobilitata per riportare i bambini nella loro terra, vicino ai genitori. Il gesto dell’imprenditore: “Mi si è spezzato il cuore, quei bambini devono tornare a casa”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Famiglia nel bosco di Palmoli: l’imprenditore Gallerati offre modulo abitativo per riunire la famiglia

