Sente uno sparo e scappa ladro si ferisce scavalcando e muore Salvini | Difesa legittima

Da agi.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ladro che tentava di svaligiare una casa a Policiano, nell'Aretino, è morto dopo essersi ferito durante la fuga. L'uomo ha scavalcato una recinzione per seminare i proprietari, ma si è fatto male, perdendo molto sangue e cedendo poco dopo. Salvini ha commentato l’accaduto parlando di difesa legittima.

AGI - E' morto molto probabilmente dissanguato il ladro che stava scappando, dopo un tentativo di furto in un' abitazione nell'Aretino nella serata di ieri a Policiano nell'Aretino. Secondo le prime informazioni, tre malviventi hanno messo a segno un colpo in una prima abitazione della zona, poi si sono diretti verso un'altra villetta. Ma questa volta è scattato l'allarme e il proprietario, accortosi dei ladri, ha sparato due  colpi di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio. I tre a quel punto sono scappati e durante la fuga uno dei tre si è ferito gravemente alla vena femorale, verosimilmente con un paletto di ferro conficcato sul terreno. 🔗 Leggi su Agi.it

