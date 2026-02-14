Un ladro che tentava di svaligiare una casa a Policiano, nell'Aretino, è morto dopo essersi ferito durante la fuga. L'uomo ha scavalcato una recinzione per seminare i proprietari, ma si è fatto male, perdendo molto sangue e cedendo poco dopo. Salvini ha commentato l’accaduto parlando di difesa legittima.

AGI - E' morto molto probabilmente dissanguato il ladro che stava scappando, dopo un tentativo di furto in un' abitazione nell'Aretino nella serata di ieri a Policiano nell'Aretino. Secondo le prime informazioni, tre malviventi hanno messo a segno un colpo in una prima abitazione della zona, poi si sono diretti verso un'altra villetta. Ma questa volta è scattato l'allarme e il proprietario, accortosi dei ladri, ha sparato due colpi di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio. I tre a quel punto sono scappati e durante la fuga uno dei tre si è ferito gravemente alla vena femorale, verosimilmente con un paletto di ferro conficcato sul terreno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sente uno sparo e scappa, ladro si ferisce scavalcando e muore. Salvini: "Difesa legittima"

Un ladro è morto dissanguato mentre cercava di scavalcare una cancellata ad Arezzo.

Un ladro è morto dissanguato mentre cercava di scavalcare una cancellata ad Arezzo, dopo essere stato messo in fuga dai proprietari con un colpo di pistola.

