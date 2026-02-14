Arezzo ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio

Un ladro è morto dissanguato mentre cercava di scavalcare una cancellata ad Arezzo, dopo essere stato messo in fuga dai proprietari con un colpo di pistola. L’uomo aveva tentato di entrare in una villa a Policiano, ma i proprietari avevano attivato l’allarme e sparato un colpo in aria per spaventarlo. Durante il tentativo di fuga, il ladro è rimasto ferito gravemente e non è riuscito a sopravvivere.

Un presunto ladro è morto nella serata di venerdì 13 febbraio, mentre fuggiva dalla scena di un furto, a Policiano, nella parte sud del comune di Arezzo, verso la Valdichiana. Di quanto accaduto non sono ancora chiari la dinamica, i tempi ed i nomi dei protagonisti. Sicuramente avrebbe sparato il proprietario della casa divenuta bersaglio dei malviventi, ma lui parla di un colpo in aria esploso a scopo intimidatorio. Subito la sequenza dei fatti. È notte fonda, intorno alle 22, a Policiano, un paesino preso recentemente di mira dalle bande dei ladri, come tutti gli altri borghi della zona, dove gli abitanti si sono organizzati in comitati e ronde.