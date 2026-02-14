Senago cinque persone bloccate in ascensore in 48 ore

A Senago, cinque persone sono rimaste intrappolate in ascensore in appena due giorni, spingendo i Vigili del Fuoco a intervenire due volte. Durante i soccorsi, gli operatori hanno liberato gli ostaggi e li hanno portati in salvo. La situazione ha causato disagio a chi si trovava all’interno dell’edificio e ha richiesto interventi tempestivi.

Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Senago, cinque persone bloccate in ascensore in 48 ore Centralina elettrica in fiamme, salta la corrente: più persone bloccate in ascensore Mercoledì sera a Trento, una centralina elettrica in fiamme ha lasciato senza corrente alcuni condomini di Spini di Gardolo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Senago, cinque persone bloccate in ascensore in 48 ore; Senago cinque persone bloccate in ascensore in 48 ore. Senago, cinque persone bloccate in ascensore in 48 oreSenago, cinque persone bloccate in ascensore in 48 ore: doppio intervento dei Vigili del Fuoco. Cinque persone soccorse e messe in salvo nel giro di 48 ... ilnotiziario.net PRESENTAZIONE PGTU : questa sera ore 18.00 Sala Consiliare presentazione del nuovo PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO . Segui anche la diretta https://comune.senago.mi.it/novita/notizia/convocazione-commissioni-consiliari-febbraio-26 - facebook.com facebook