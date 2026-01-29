Centralina elettrica in fiamme salta la corrente | più persone bloccate in ascensore

Mercoledì sera a Trento, una centralina elettrica in fiamme ha lasciato senza corrente alcuni condomini di Spini di Gardolo. Le fiamme hanno provocato l’interruzione dell’energia e, nel caos, alcune persone sono rimaste bloccate in ascensore. La paura è stata forte, ma nessuno si è fatto male. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e ripristinato l’alimentazione.

Sono stati momenti preoccupanti quelli di mercoledì sera, 28 gennaio 2026, per alcuni abitanti di Spini di Gardolo a Trento, dove una centralina elettrica ha preso improvvisamente fuoco facendo saltare la corrente in diversi condomini.L'allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato attorno.

