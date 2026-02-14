Segna in testa al fratello in un' azione clamorosa | lui reagisce così

Tacko Fall ha fatto un gesto clamoroso verso il suo fratello durante il Rising Stars dell’All-Star Weekend Nba, scatenando la reazione immediata dell’altro. Nella serata, il pubblico ha assistito a schiacciate spettacolari e momenti di alta tensione, tra cui le esibizioni di Buzelis e Fall stesso. Un episodio che ha attirato l’attenzione degli spettatori, creando un fermento tra i tifosi presenti.

L'All-Star Weekend Nba si è aperto con il Rising Stars e la partita delle celebrità, tra spettacolo e schiacciate di Tacko Fall e Matas Buzelis. Momento clou è la sfida tra i fratelli Dylan Harper e Ron Harper Jr.: decisivo l'uno contro uno vinto da Dylan. Dopo il canestro, i due fratelli si scambiano uno sguardo complice sotto gli occhi del papà, a bordo campo a seguire la partita. In finale, però, Team Melo ha perso contro Team Vince.