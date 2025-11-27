Il Newcastle segna il tifoso impazzisce e reagisce così

Durante la partita di Champions League tra Marisglia e Newcastle è stata ripresa una scena esilarante sugli spalti: un tifoso del Newcastle si appende alla recinzione e molleggia in aria per qualche secondo dopo il gol di Barnes. Il Marsiglia recupererà poi l'iniziale svantaggio e terminerà la partita 2-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

