Il Newcastle segna il tifoso impazzisce e reagisce così

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di Champions League tra Marisglia e Newcastle è stata ripresa una scena esilarante sugli spalti: un tifoso del Newcastle si appende alla recinzione e molleggia in aria per qualche secondo dopo il gol di Barnes. Il Marsiglia recupererà poi l'iniziale svantaggio e terminerà la partita 2-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

