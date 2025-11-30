Destinatario di un mandato di arresto europeo | arrestato un cittadino moldavo

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un cittadino moldavo, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Repubblica di Moldavia, perché condannato alla pena di sei anni di reclusione per il reato di furto aggravato. I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta, a seguito di accertamenti investigativi correlati ad una pratica di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, hanno verificato che il cittadino straniero risultava destinatario di un mandato di cattura europeo. Le ulteriori verifiche hanno consentito di confermare la validità del provvedimento e l’identità del cittadino comunitario, il quale è stato rintracciato dagli operatori di Polizia e tratto in arresto per essere posto a disposizione della competente autorità giudiziaria, ai fini della eventuale estradizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

