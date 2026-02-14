Scoperto un batterio intestinale nascosto che potrebbe proteggere la salute

Un nuovo studio ha scoperto che un gruppo di batteri intestinali poco noti potrebbe aiutare a proteggere la salute dell’organismo. La causa di questa scoperta risiede nella possibilità che questi microrganismi favoriscano il benessere generale, grazie alla loro presenza nel microbioma. Gli scienziati hanno individuato un batterio “nascosto” che potrebbe avere un ruolo importante nel rafforzare le difese immunitarie e prevenire alcune malattie. Questo batterio si trova raramente nei test di routine, ma potrebbe essere più diffuso di quanto si pensi. La scoperta apre nuove strade per approfondire come mantenere l’intestino in buona salute.

Un gruppo poco conosciuto di batteri intestinali potrebbe rappresentare una chiave fondamentale per comprendere cosa significhi avere un microbioma sano. È quanto emerge da un ampio studio internazionale guidato dall'Università di Cambridge, che ha identificato un insieme di microrganismi fortemente associati a una migliore salute generale. Il gruppo, denominato CAG-170, compare con maggiore frequenza nelle persone prive di malattie croniche rispetto a chi soffre di disturbi come obesità, malattie infiammatorie intestinali o sindrome da stanchezza cronica. Il CAG-170 è conosciuto esclusivamente attraverso la sua firma genetica.