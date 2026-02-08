Una scoperta scientifica apre nuove speranze per la salute dei più piccoli. Ricercatori hanno trovato un composto intestinale che potrebbe proteggere il fegato dei bambini, offrendo possibili strade per prevenire malattie future. La ricerca mostra come ciò che una madre mangia durante la gravidanza possa avere effetti duraturi sulla salute del figlio, in particolare sul funzionale del fegato. Un passo importante che potrebbe cambiare le raccomandazioni alimentari in futuro.

Ciò che una madre mangia durante la gravidanza può influenzare profondamente la salute del fegato del proprio figlio negli anni successivi. I bambini nati da madri che seguono diete ad alto contenuto di grassi e zuccheri durante gravidanza e allattamento presentano un rischio maggiore di sviluppare la steatosi epatica nel corso della vita. La ricerca condotta dall’Università dell’Oklahoma indica che questo rischio può essere ridotto grazie a un composto naturale prodotto dai batteri intestinali benefici. Lo studio ha coinvolto topi in gravidanza e in allattamento che hanno ricevuto indole, una molecola prodotta dai batteri intestinali durante la digestione del triptofano, un aminoacido presente in alimenti come tacchino e noci. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Scoperto un composto intestinale che protegge il fegato dei bambini

Approfondimenti su Bambini Fegato

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo, apprezzata per il suo aroma e la sua capacità di stimolare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bambini Fegato

Argomenti discussi: Ecco come trasformare i batteri intestinali in agenti anti-invecchiamento; Scoperto un batterio amico del metabolismo: anche il Neuromed tra i protagonisti dello studio; I batteri intestinali cambiano le strategie anti-età.

Scoperto un batterio amico del metabolismo: anche il Neuromed tra i protagonisti dello studioPOZZILLI - Un batterio intestinale potrebbe diventare un prezioso alleato nella prevenzione e nella gestione delle malattie metaboliche ... molisenetwork.net

Scoperto un legame tra dieta, flora intestinale e rischio di trombosiLa produzione di Tmao nell'intestino in seguito all'assunzione di colina, nutriente contenuto in diversi alimenti sia di origine vegetale che animale, è associato ad un aumentato rischio di formazione ... quotidianosanita.it

Guida alpina cresciuta a San Pietro Val d'Astico, ha scoperto proprio lì la passione per l'arrampicata. Nel 2015 è entrato a far parte del "Gruppo roccia 4 gatti", composto dai più forti rocciatori della zona. Dal 2017 al 2019 ha collaborato con il team che ha realiz facebook