Bollo auto nel Lazio | con la domiciliazione bancaria un forte sconto sul costo della tassa

Con la legge regionale n.15 dell'8 agosto 2025, la Regione Lazio ha aggiunto la domiciliazione bancaria tra le modalità disponibili per il pagamento della tassa automobilistica. Una scelta che introduce un vantaggio concreto per i contribuenti: uno sconto del 10% sull'importo dovuto per ogni periodo d'imposta. Quando deve essere attiva la domiciliazione. Per usufruire della riduzione, la domiciliazione deve risultare attiva entro la fine del mese precedente a quello della scadenza del pagamento. Ad esempio: per un bollo in scadenza il 30 settembre 2026, la richiesta deve essere inviata entro il 31 agosto 2026.

