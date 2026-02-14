Schianto tra auto sul lungolago tra Lecco e Abbadia | soccorsa una giovane

Una giovane ragazza è stata soccorsa dopo un incidente tra due auto sul Lungolario Piave, poco prima dell’ingresso in Super 36 a Pradello. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha bloccato il traffico sulla strada e richiesto l’intervento dei soccorritori. I veicoli si sono urtati in modo violento, creando una scena di caos sulla strada.

Schianto tra due auto sul Lungolario Piave poco prima dell'ingresso in Super 36 in zona Pradello, tra Lecco e Abbadia. Un veicolo è andato quasi distrutto e sul posto è stato necessario l'intervento dei soccorsi in codice giallo (media gravità) per prestare aiuto in particolare a una ragazza di 23 anni rimasta ferita nell'impatto. L'allarme è scattato alle ore 9.05 di oggi, sabato 14 febbraio, e sul luogo dell'incidente la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato due ambulanze, una della Croce San Nicolò e l'altra della Croce Rossa di Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Cortenova, in Valsassina, lungo via Provinciale.

