alta da un set a uno shooting ma per l’attrice e modella ventunenne figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel il futuro è uno spazio da costruire con calma Intanto medita prega e ama il collega Saul Nanni conosciuto mentre giravano Il Gattopardo

P rima di rispondere, Deva Cassel riflette: « Aspetti, mi faccia pensare, voglio trovare la parola giusta». È non è solo perché questa attrice e modella ventunenne, figlia della star italiana Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel, parla correntemente cinque lingue e potrebbe confondersi fra italiano, francese, inglese, spagnolo o portoghese: è proprio perché l’impulsività non rientra nella sua natura, avendo un’indole introspettiva, e una forte dimensione spirituale che va oltre la sua età. Deva Cassel sempre più somigliante a mamma Monica Bellucci X Leggi anche › Deva Cassel e Saul Nanni: Siamo i nuovi Angelica e Tancredi del “Gattopardo”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - alta da un set a uno shooting, ma per l’attrice e modella ventunenne, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, il futuro è uno spazio da costruire con calma. Intanto medita, prega e... ama il collega Saul Nanni, conosciuto mentre giravano “Il Gattopardo”

