P rima di rispondere, Deva Cassel riflette: « Aspetti, mi faccia pensare, voglio trovare la parola giusta». È non è solo perché questa attrice e modella ventunenne, figlia della star italiana Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel, parla correntemente cinque lingue e potrebbe confondersi fra italiano, francese, inglese, spagnolo o portoghese: è proprio perché l’impulsività non rientra nella sua natura, avendo un’indole introspettiva, e una forte dimensione spirituale che va oltre la sua età. Deva Cassel sempre più somigliante a mamma Monica Bellucci X Leggi anche › Deva Cassel e Saul Nanni: Siamo i nuovi Angelica e Tancredi del “Gattopardo”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - alta da un set a uno shooting, ma per l’attrice e modella ventunenne, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, il futuro è uno spazio da costruire con calma. Intanto medita, prega e... ama il collega Saul Nanni, conosciuto mentre giravano “Il Gattopardo”

Leggi anche: Roma, gli ex Mercati Generali diventano uno studentato con uno spazio aperto al quartiere: così cambierà l’area abbandonata da oltre 20 anni

Leggi anche: Da Cate Blanchett a Monica Bellucci e Spike Lee: il mondo del cinema da papa Leone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Data l’alta richiesta dei nostri Shooting di Natale, aggiungiamo una NUOVA DATA: DOMENICA 21 DICEMBRE. Affrettati, pochi posti disponibili Per prenotazioni: 392 705 3389 - facebook.com facebook