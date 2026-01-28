**Mattarella | Capo Stato visita Casa Abramo ' da religioni contributo a vita internazionale' **

Il presidente Mattarella ha visitato oggi la Casa Abramo ad Abu Dhabi. Durante l'incontro, ha sottolineato come le religioni contribuiscano a rafforzare i legami tra i popoli e a promuovere il dialogo internazionale. La visita si inserisce in un momento in cui gli Emirati arabi uniti si distinguono per la loro apertura e voglia di dialogo tra le fedi.

Abu Dhabi, 28 gen. (Adnkronos) - "Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati arabi uniti un punto di riferimento nella vita internazionale c'è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza e di convivenza. È una sollecitazione al contributo che insieme possono dare le grandi religioni. Questa Casa di Abramo, con una moschea, una sinagoga, una chiesa cristiana, è davvero un punto di riferimento di questa grande visione di cui c'è grande necessità nella vita internazionale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver visitato ad Abu Dhabi la Casa della Famiglia Abramitica, monumento simbolo dell'amicizia tra le fedi, dove sorgono la chiesa di San Francesco d'Assisi, la sinagoga Moses Ben Maimon e la moschea Ahmed El-Tayeb. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mattarella: Capo Stato visita Casa Abramo, 'da religioni contributo a vita internazionale'** Approfondimenti su Mattarella AbuDhabi Mattarella a Berlino, il capo dello Stato accolto da Steinmeier a Palazzo Bellevue Abu Mazen da Mattarella: "Vogliamo vivere accanto a Israele, ora ci riconosca" | Il Capo dello Stato: "Italia e Palestina legate da una profonda amicizia" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mattarella AbuDhabi Argomenti discussi: Visita di Stato del Presidente Mattarella negli Emirati Arabi Uniti; Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi: ecco il programma; Doppia visita di Mattarella in Sicilia: prima alla Fincantieri di Palermo, poi a un convegno al Duomo di Cefalù; Sergio Mattarella in visita a Torino martedì 20 gennaio: linee Gtt deviate e parcheggio chiuso. **Mattarella: Capo Stato visita Casa Abramo, 'da religioni contributo a vita internazionale'**Abu Dhabi, 28 gen. (Adnkronos) - Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati arabi uniti un punto di riferimento nella vita internazionale c'è anche questo straordinario carattere di apertura al dial ... iltempo.it Mattarella in visita di Stato negli Emirati: Amicizia e collaborazione concreteSergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, è stato ricevuto oggi nel palazzo Qasr Al Shati di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, dal presidente Mohamed bin Zayed al Nahyan. I ... msn.com Tg2. . Prima visita di un capo di Stato italiano ad #AbuDhabi. #Mattarella incontra l'omologo #BinZayed: "Ha un valore storico. con gli Emirati Arabi collaborazione concreta". Al #Tg2Rai ore 13,00 #28gennaio - facebook.com facebook Gregory Bovino, il capo della Border Patrol, non è stato rimosso dal suo ruolo, ma sarà allontanato dal Minnesota. Lo ha precisato su X la portavoce del dipartimento della Sicurezza interna, Tricia McLaughlin, dopo le notizie circolate nella notte di una sua des x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.