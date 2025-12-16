Anci e FiberCop insieme per città più connesse e servizi pubblici efficienti focus a Napoli

A Napoli si è svolta la seconda tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, un'iniziativa di Anci e FiberCop finalizzata a promuovere una connessione più diffusa e servizi pubblici più efficienti nelle città italiane. L'evento si è tenuto presso Palazzo San Giacomo, coinvolgendo amministratori e stakeholder locali.

Si è svolta a Napoli, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la seconda tappa del roadshow "FiberCop per lo sviluppo dei territori", organizzato da Ancicomunicare con il patrocinio dell' Anci e il contributo tecnico di FiberCop, gestore dell'infrastruttura in fibra ottica più estesa e capillare d'Italia, con circa 27 milioni di chilometri di cavi posati su tutto il territorio nazionale. Focus su infrastrutture digitali sostenibili. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali.

