Sangiovese da record due eccellenze forlivesi nell' Olimpo dei vini | sbaragliata la concorrenza nazionale

Il Sangiovese prodotto a Forlì ha ottenuto un riconoscimento storico, grazie alla vittoria di due aziende locali che hanno superato la concorrenza di altri grandi produttori italiani. La motivazione deriva dal fatto che i loro vini hanno conquistato le valutazioni più alte nelle guide 2026 dedicate ai vini rossi, sorprendendo molti addetti ai lavori. In particolare, queste realtà sono riuscite a mettere in ombra alcune aziende toscane di lunga tradizione, arrivando a eguagliare i Marchesi Antinori nella classifica dei vini più apprezzati. Un risultato che mette in luce il talento enologico della zona.

Le guide 2026 incoronano la Fattoria Nicolucci di Predappio e Villa Papiano di Modigliana. L'esperto Elio Crociani: "Risultato inaspettato, superati molti produttori toscani e fatto il vuoto lungo la via Emilia" La Romagna trionfa nelle guide 2026 dedicate ai vini rossi. Un po' inaspettatamente, due aziende superano in visibilità alcuni produttori della Toscana, arrivando a mettersi alla pari dei Marchesi Antinori. Questo il risultato ottenuto sulle nove più importanti “Bibbie” del vino in Italia, che poi diventano sei sia per Fattoria Nicolucci di Predappio sia per Villa Papiano di Modigliana, superando tutti anche lungo il resto della Via Emilia e facendo tabula rasa attorno.🔗 Leggi su Forlitoday.it Spinta dell’Unesco. Cucina nell’Olimpo, ecco le eccellenze La candidatura delle eccellenze gastronomiche marchigiane a patrimonio UNESCO conferma il valore di tradizioni autentiche e prodotti di alta qualità. Ducati, Domenicali: "Una moto da record per i 100 anni. Monster e Panigale due eccellenze". E sulla MotoGP... A Madonna di Campiglio sono partite le celebrazioni di Ducati per i 100 anni di attività. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sangiovese da record, due eccellenze forlivesi nell'Olimpo dei vini: sbaragliata la concorrenza nazionale; Dalle parcelle ai cru: ecco le nuove Gran Selezione 2023 di Pieve di Campoli. Sangiovese Festival. Due giorni da bereIl 12 e 13 aprile, un programma di eventi che valorizzerà il vitigno re incontrastato dei rossi dell’Italia centrale . Torna a San Giovanni il Sangiovese Festival, che lo scorso anno, alla sua prima ... lanazione.it Lorenzo Jovanotti Cherubini. . oggi sono stato dai miei amici di @montevertine_ ad assaggiare il sangiovese #teresina della nostra vigna dalla vendemmia dello scorso ottobre, la prima con l’uva piantata insieme qualche anno fa (che io me ne mangio la metà facebook