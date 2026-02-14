San Valentino | rose e tulipani trainano le vendite invariati i prezzi rispetto al 2025

A Modena, le vendite di fiori per San Valentino aumentano perché le rose e i tulipani sono i preferiti dai clienti. Quest'anno, i prezzi rimangono stabili rispetto all'anno scorso, anche se la domanda cresce. Molti negozianti segnalano che il bouquet di rose rosse continua a essere il regalo più scelto, simbolo di passione e affetto.

Anche quest'anno i modenesi non rinunciano a un regalo floreale per San Valentino. Un gesto d'amore e di affetto verso la persona amata che vede protagonista assoluta la rosa rossa. Da sempre simbolo indiscusso di questa ricorrenza, le rose rosse restano la prima scelta, ma si fanno largo anche.🔗 Leggi su Modenatoday.it

