San Valentino il Trentino fa innamorare l’Italia | quattro località nella top 30 delle mete più cercate

Il Trentino ha conquistato il cuore degli italiani durante San Valentino, grazie alla bellezza delle sue località. La regione si colloca infatti tra le 30 mete più cercate online, con quattro destinazioni che attirano molte coppie in cerca di romanticismo. La voglia di scoprire paesaggi alpini e borghi pittoreschi spinge i turisti a pianificare visite in anticipo.

Madonna di Campiglio sfiora il podio nazionale, bene anche Andalo, Canazei e Ortisei. La montagna si conferma protagonista dei weekend romantici Il Trentino-Alto Adige si conferma tra i territori più amati dagli italiani per una fuga romantica di San Valentino. Nella classifica 2026 delle 30 destinazioni più ricercate per il weekend degli innamorati stilata da Holidu, ben quattro località della regione conquistano un posto d’onore, con Madonna di Campiglio in quarta posizione assoluta e altre tre mete dolomitiche nella parte centrale della graduatoria. Un risultato che certifica, ancora una volta, l’attrattività della montagna trentina come cornice ideale per un fine settimana all’insegna di relax, benessere, neve e atmosfera.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Per San Valentino, Edizioni BD e J-POP Manga lanciano nuove uscite per gli appassionati di manga.

San Valentino si avvicina e molti cercano un modo semplice per festeggiarlo senza allontanarsi troppo.

