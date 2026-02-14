San Valentino cene afrodisiache? Tutte le bufale su cioccolato peperoncino e ostriche

San Valentino, le cene con ostriche, cioccolato e peperoncino sono spesso considerate afrodisiache, ma molte di queste credenze non trovano riscontro scientifico. Secondo gli esperti, il cioccolato contiene sostanze che influenzano l’umore, mentre il peperoncino può stimolare le papille gustative, ma nessuno di questi alimenti garantisce un effetto erotico sicuro. Un ristorante di Roma ha notato un aumento di richieste di piatti speziati proprio in vista della festa.

(Adnkronos) – Ostriche, spezie orientali, cioccolatini, un bicchiere di champagne non possono mancare nel menù di San Valentino, spesso associati a possibili effetti afrodisiaci. Ma è così? “La credenza che esistano cibi afrodisiaci è antichissima e presente in ogni cultura, ma attualmente sono numerose le evidenze scientifiche che lo smentiscono. Non è necessario evitare cibi come peperoncino o cioccolato a San Valentino, ma è bene non aspettarsi miracoli”. In occasione della festa degli innamorati lo sottolineano gli esperti della piattaforma online anti-bufale ‘Dottore ma è vero che.?’ curata dalla Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

