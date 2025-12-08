Questo Spalletti non serve alla Juve se ha l’ansia da prestazione si farà male da solo Pedullà

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su YouTube ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Napoli: «Sono un estimatore di Spalletti e mi costa, ma è giusto dire le cose senza filtri». «Ho avuto un dibattito con Paolo De Paola che parlava di Yildiz come se non fosse un calciatore in grado di incidere. Io la penso al contrario, discute Yildiz è discutere il calcio. Ma quello che ha fatto Spalletti ieri a Napoli è un qualcosa di difficilmente interpretabile, non appartiene allo Spalletti visionario che conosciamo. Mi sembra il Luciano Spalletti che abbiamo visto con la Nazionale, il Luciano Spalletti che si isolava, pensava e faceva dei danni perché per la troppa voglia di stupire abbiamo fatto una brutta figura». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

