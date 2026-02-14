Salsomaggiore trovati 26 manufatti di probabile origine etrusca in una casa abbandonata

Il 12 febbraio, i carabinieri di Salsomaggiore hanno scoperto 26 manufatti di probabile origine etrusca in una casa abbandonata nel centro della città. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine in un edificio disabitato da anni. Tra i pezzi trovati ci sono oggetti in pietra e ceramica, alcuni dei quali sembrano risalire a oltre duemila anni fa. La casa si trova in una zona centrale, dove non si avevano mai segnalazioni di ritrovamenti archeologici.

Le indagini hanno preso il via dalla segnalazione telefonica degli incaricati di un’agenzia immobiliare della zona. L’adozione del provvedimento di sequestro è scaturita dalla valutazione immediata del potenziale valore storico-artistico dei beni, condivisa a stretto giro con i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna. Laddove i successivi accertamenti tecnici dovessero confermare l'autenticità dei beni, gli elementi raccolti supporterebbero l'ipotesi di un contesto archeologico coerente. In particolare, gli investigatori si sono concentrati su due dettagli chiave: la presenza di un piccolo manufatto metallico che, per forma e fattura, richiamerebbe le fibule (spille) in uso in epoca arcaica, e una serie di vasellame a vernice scura che presenta forti analogie con la ceramica etrusco-italica.🔗 Leggi su Parmatoday.it Udine, trovati due corpi in una casa abbandonata: si indaga sulla morte, sarebbe avvenuta giorni fa Tragedia nel Cuneese, padre e figlio trovati morti in casa: probabile intossicazione da monossido di carbonio Nella provincia di Cuneo, padre e figlio sono stati rinvenuti senza vita all’interno della loro abitazione a Guarene. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. MISSIONE COMPIUTA Questa ampia e signorile villa, a Salsomaggiore Terme, ha trovato una famiglia interessata a renderla la sua nuova casa! Se hai un'immobile importante e che fatichi a vendere, contattami. [email protected] 349 194 3207 facebook