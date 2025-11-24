Un viaggio nella storia di Luigi Pelazza, tra Carabinieri, inchieste shock, denunce e divieti internazionali. Tutto quello che (forse) non sai sul celebre inviato. C’è chi insegue le notizie, e chi le vive sulla propria pelle. Luigi Pelazza appartiene decisamente alla seconda categoria. Nato il 2 febbraio 1969 a Torino, Pelazza non è un semplice inviato televisivo: è uno che ha fatto del rischio e del senso di giustizia il proprio marchio di fabbrica. Oggi ha 56 anni, ma da oltre due decenni è un volto familiare per chi segue Le Iene, il celebre programma di Italia 1. Dietro il microfono, però, c’è molto di più. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Luigi Pelazza, Curiosità: Ecco Tutto Quello Che Non Sai!