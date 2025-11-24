Luigi Pelazza Curiosità | Ecco Tutto Quello Che Non Sai!
Un viaggio nella storia di Luigi Pelazza, tra Carabinieri, inchieste shock, denunce e divieti internazionali. Tutto quello che (forse) non sai sul celebre inviato. C’è chi insegue le notizie, e chi le vive sulla propria pelle. Luigi Pelazza appartiene decisamente alla seconda categoria. Nato il 2 febbraio 1969 a Torino, Pelazza non è un semplice inviato televisivo: è uno che ha fatto del rischio e del senso di giustizia il proprio marchio di fabbrica. Oggi ha 56 anni, ma da oltre due decenni è un volto familiare per chi segue Le Iene, il celebre programma di Italia 1. Dietro il microfono, però, c’è molto di più. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Scopri altri approfondimenti
Con Luigi Pelazza e Cristina Gobbetti vi abbiamo mostrato una truffa telefonica che potrebbe farvi perdere migliaia di euro. Ma chi c’è davvero dietro questo inganno? #LeIene - facebook.com Vai su Facebook
Con Luigi Pelazza e Cristina Gobbetti vi abbiamo mostrato una truffa telefonica che potrebbe farvi perdere migliaia di euro. Ma chi c’è davvero dietro questo inganno? #LeIene Vai su X
“Blindati: viaggio nelle carceri Italia”: nel doc di Luigi Pelazza su DMAX parlano i ragazzi. “I social hanno reso tutti noi così, distaccati dalla realtà, a vivere di ... - Così Don Maurizio Patriciello, sacerdote ‘storico’ della chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano impegnato nella lotta alla ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Le Iene: Luigi Pelazza espulso dal Marocco per un’inchiesta scomoda - Ieri lo storico inviato del programma di Italia 1 – la nuova edizione partirà il 2 ottobre – celebre per le sue inchieste scottanti, è stato ... Segnala panorama.it
Luigi Pelazza aggredito durante riprese Le Iene/ Video: ora 50enne è indagato per abusi sessuali su minorenne - Nuova aggressione ai danni di Luigi Pelazza de Le Iene, stavolta mentre realizzava un servizio su una 14enne albanese che sarebbe stata vittima di abusi per anni dal compagno della madre. Come scrive ilsussidiario.net