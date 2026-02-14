LIVE Irlanda-Italia Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | azzurri per regalarsi un sogno a Dublino

L’Italia affronta l’Irlanda a Dublino per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026, perché vuole riscatto dopo le ultime sconfitte. La partita si svolge nel cuore di un impianto gremito di tifosi, che spingono gli irlandesi a dare il massimo. I giocatori azzurri entrano in campo determinati a dimostrare che possono competere ad alti livelli.

L’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda.

Alle prime luci del mattino, gli azzurri scendono in campo senza alcune delle loro stelle e con diverse assenze.

Italia U18 v Irlanda U18 - Test Match internazionale

Gli Azzurrini cantano l'inno prima di Irlanda-Italia #U6N20 @SixNationsU20 x.com