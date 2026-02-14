Rose Byrne l' attrice premiata donna dell' anno dalla Hasty Pudding Theatricals di Harvard

Rose Byrne ha ottenuto il riconoscimento di donna dell’anno 2026 dalla Hasty Pudding Theatricals di Harvard, dopo aver partecipato a una serata di beneficenza organizzata nel campus. La decisione è arrivata in seguito alla sua lunga carriera nel cinema e al suo impegno nel sostenere cause sociali. Durante l’evento, l’attrice si è detta felice di ricevere l’onorificenza e ha incontrato studenti e fan provenienti da tutto il mondo.

L'attrice australiana Rose Byrne ha ricevuto il titolo di " donna dell'anno 2026 " dalla Hasty Pudding Theatricals dell' Università di Harvard. La 46enne di Balmain in carriera ha vinto un Golden Globe ed è stata candidata all' Oscar per il ruolo da protagonista in 'If I Had Legs I'd Kick You'. Byrne ha ricevuto il premio Pudding Pot e ha assistito alla rappresentazione della 177ª produzione dell'Hasty Pudding Theatricals, 'Salooney Tunes'.