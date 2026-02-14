Risultati Serie A 2025 26 LIVE | ora in campo Como e Fiorentina

Il Como e la Fiorentina sono scesi in campo oggi per la prima giornata della Serie A 202526, dopo che le squadre hanno passato settimane a prepararsi e a definire le strategie. Il match si svolge allo stadio Sinigaglia, dove i tifosi attendono con entusiasmo di vedere all’opera i propri beniamini. La partita segna l’inizio ufficiale di una nuova stagione, con le squadre pronte a sfidarsi per ottenere i primi punti.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ora in campo Napoli e Fiorentina, i tifosi sono davanti ai teleschermi per seguire le partite della giornata.

Super DE KETELAERE, vola la DEA: Atalanta-Lecce 4-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

