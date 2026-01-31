Risultati Serie A 2025 26 LIVE | ora in campo Napoli e Fiorentina

Da juventusnews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora in campo Napoli e Fiorentina, i tifosi sono davanti ai teleschermi per seguire le partite della giornata. Il Napoli cerca di consolidare il primato, mentre la Fiorentina tenta di sorprendere. I match sono iniziati da poco e l’atmosfera è calda, con le squadre che si confrontano senza risparmio. La giornata promette gol e emozioni.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

risultati serie a 2025 26 live ora in campo napoli e fiorentina

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: ora in campo Napoli e Fiorentina

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Sassuolo passa a Pisa, a breve in campo Napoli e Fiorentina

Questa mattina il Sassuolo ha vinto a Pisa, portandosi a casa i tre punti in trasferta.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Sassuolo e Fiorentina

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

MBAPPÈ+BELLINGHAM, Clasico ad alta TENSIONE: Real Madrid-Barcellona 2-1 | LaLiga | DAZN Highlights

Video MBAPPÈ+BELLINGHAM, Clasico ad alta TENSIONE: Real Madrid-Barcellona 2-1 | LaLiga | DAZN Highlights

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 24° turno in tempo reale; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

risultati serie a 2025Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it

risultati serie a 2025Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.