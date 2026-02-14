Il Milan ha vinto contro il Pisa grazie a un gol di Modric, che ha deciso la partita. La squadra rossonera ha dimostrato una buona forma in questo inizio di stagione. Il centrocampista croato ha realizzato il gol al 70° minuto, portando i tre punti a casa. La partita si è svolta domenica pomeriggio allo stadio San Siro.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Milan supera il Pisa nel segno di Modric

Ecco i risultati aggiornati della Serie A 202526: il Milan ha conquistato una vittoria di misura contro il Lecce, mentre Cremonese e Verona hanno pareggiato.

Il Milan ha conquistato una vittoria importante sul campo del Pisa, portando a casa tre punti che rafforzano la sua posizione in classifica.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La classifica di Serie A aggiornata; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie A 2025/2026 Giornata 24 : Risultati E Classifica; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventiquattresima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. L’Inter scappa in attesa del recupero. generationsport.it

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventitreesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventitreesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Cade la Roma, duello milanese a distanza. generationsport.it

L'AI pronostica risultati esatti e marcatori della 25^ giornata di Serie A con una grande sorpresa #adv facebook

#Calcio, risultati serie A, pari #Juve, oggi #Roma- #Cagliari x.com