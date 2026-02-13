Il Milan ha conquistato una vittoria importante sul campo del Pisa, portando a casa tre punti che rafforzano la sua posizione in classifica. La partita si è svolta ieri pomeriggio, quando i rossoneri hanno sfruttato un gol al 75° minuto per superare gli avversari. Il risultato ha portato il Milan a salire temporaneamente al secondo posto, grazie a questa vittoria in trasferta.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Milan vince in casa del Pisa

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti sui match e classifiche.

Il Pisa ha battuto il Milan, causando una grande sorpresa nel campionato di Serie A 202526.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

POKERISSIMO nerazzurro: Inter-Torino 5-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Argomenti discussi: La classifica di Serie A aggiornata; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie A 2025/2026 Giornata 24 : Risultati E Classifica; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventiquattresima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. L’Inter scappa in attesa del recupero. generationsport.it

Gol, Highlights e risultati dell'ultima giornata del campionato di Serie ARivivi le emozioni dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con Highlights, Gol, risultati e marcatori di tutte le partite. sport.virgilio.it

L'AI pronostica risultati esatti e marcatori della 25^ giornata di Serie A con una grande sorpresa #adv - facebook.com facebook

#Calcio, risultati serie A, pari #Juve, oggi #Roma- #Cagliari x.com