Il Milan ha vinto contro il Pisa grazie a un gol di Modric, che ha deciso la partita con un tiro preciso al 70’. Nel frattempo, il Como ha subito una sconfitta pesante contro la Fiorentina, che ha segnato due gol nel secondo tempo. La giornata di campionato ha portato sorprese e conferme, mentre i tifosi attendono i prossimi incontri.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Milan supera il Pisa nel segno di Modric. Il Como cade contro la Fiorentina

Il Milan ha vinto contro il Pisa grazie a un gol di Modric, che ha deciso la partita.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il bilancio di Inter e Juve negli scontri diretti; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Serie A 2025/2026 Giornata 24 : Risultati E Classifica.

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventiquattresima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. L’Inter scappa in attesa del recupero. generationsport.it

Gol, Highlights e risultati dell'ultima giornata del campionato di Serie ARivivi le emozioni dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con Highlights, Gol, risultati e marcatori di tutte le partite. sport.virgilio.it

L'AI pronostica risultati esatti e marcatori della 25^ giornata di Serie A con una grande sorpresa #adv facebook

#Calcio, risultati serie A, pari #Juve, oggi #Roma- #Cagliari x.com