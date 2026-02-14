Rischi naturali in Italia | abbiamo tre frane per chilometro quadro
In Italia, si registrano circa tre frane ogni chilometro quadrato, un dato che preoccupa gli esperti. Fausto Guzzetti, geologo del Cnr, spiega che questa situazione mette a rischio milioni di euro di beni e infrastrutture. Un esempio concreto si trova in alcune zone collinari del Nord, dove le piogge intense hanno fatto crollare diversi terreni nei mesi scorsi.
Commercio illegale di fauna, dalle pelli esotiche per la moda ai rischi del pet trade: “In Italia quadro preoccupante” | L’intervista all’esperta della Wcs
Il commercio illegale di fauna rappresenta un fenomeno preoccupante, con impatti significativi sulla biodiversità e sulla tutela delle specie.
Formare manager dei rischi naturali e ambientali
Argomenti discussi: Fuori dalle emergenze. Per proteggere l’Italia dai rischi naturali basta lo 0,9% del Pil in più: la prevenzione è l’investimento più conveniente per il futuro del Paese; Catastrofi naturali, in Italia solo il 7% delle case è assicurato. E nel resto d’Europa?; Non aspettare un’emergenza per chiederti come affrontarla; Italia che frana: Niscemi non sarà l’ultima. Serve pianificare.
