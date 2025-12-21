Commercio illegale di fauna dalle pelli esotiche per la moda ai rischi del pet trade | In Italia quadro preoccupante | L’intervista all’esperta della Wcs

Il commercio illegale di fauna rappresenta un fenomeno preoccupante, con impatti significativi sulla biodiversità e sulla tutela delle specie. Dalle pelli esotiche utilizzate nella moda ai rischi associati al pet trade, questa attività illegale coinvolge numerosi paesi, tra cui l’Italia. Con questa intervista, l’esperta della WCS analizza la situazione e le sfide da affrontare. Non tutti sanno che il commercio illegale di fauna selvatica è tra le attività criminali più redditizie al mondo, insieme a droga,

Non tutti sanno che il commercio illegale di fauna selvatica è tra le attività criminali più redditizie al mondo, insieme a droga, armi e al traffico di esseri umani. Tanto per fare un esempio, una zanna d'elefante può valere decine di migliaia di dollari; ma anche il povero geco di bronzo, una specie strettamente protetta delle Seychelles, viene venduto in Europa al prezzo di 5mila dollari. Accanto al commercio illegale, che va contrastato, c'è anche quello legale, che va regolamentato, senza tacere che la linea di confine tra le due pratiche, spesso, è sfumata. Anche perché il valore globale di compravendita di fauna e flora vale tra i 145 e i 220 miliardi di dollari all'anno.

Dieci cuccioli di ghepardo in cattività salvati in Somalia: erano destinati al commercio illegale di fauna selvatica - Dieci cuccioli di ghepardo, detenuti in cattività fin dalla nascita e destinati ai mercati internazionali del commercio di fauna esotica, sono stati recentemente salvati in Somaliland, una regione ... greenme.it

Il governo nordcoreano è direttamente coinvolto nel commercio illegale di specie animali selvatiche - Dietro i confini della nazione più inaccessibile al mondo si nasconde un commercio illegale enorme e rimasto nell'ombra: quello della fauna selvatica. fanpage.it

Sant’Antimo: scoperta una fabbrica illegale di fuochi d’artificio. La Polizia di Stato denuncia un 34enne. La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla produzione e al commercio illegali di pirotecn - facebook.com facebook

Pesca e commercio illegale di anguille: scoperta una “pescheria” abusiva ad Acerra - x.com

