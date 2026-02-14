Riscatto laurea non sempre conviene | ecco quando chiederlo i costi chi ci guadagna e chi no
Il riscatto della laurea può essere una scelta vantaggiosa per alcuni, ma non sempre conviene. Recentemente, molti giovani tra i 30 e i 40 anni si chiedono se vale la pena pagare per aumentare i propri anni di contribuzione. In certi casi, i costi sono elevati e i benefici non sono garantiti, specialmente se si considera il tempo necessario per recuperare l’investimento. Chi decide di fare il riscatto spesso si tutela in vista di una pensione più stabile, ma bisogna valutare attentamente se questa strategia si adatta alla propria situazione lavorativa e finanziaria.
Bonus Giorgetti 2026 per chi rimanda la pensione, a chi conviene chiederlo
Il Bonus Giorgetti 2026 rappresenta un incentivo pensato per chi sceglie di continuare a lavorare oltre i requisiti per la pensione anticipata.
Pensioni, chi guadagna e chi ci perde: i calcoli per età, carriera, genere, stipendio, laurea e contributi
Il dibattito sulle pensioni coinvolge diversi aspetti, tra cui età, carriera, genere, stipendio, laurea e contributi.
