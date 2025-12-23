Pensioni chi guadagna e chi ci perde | i calcoli per età carriera genere stipendio laurea e contributi
Il dibattito sulle pensioni coinvolge diversi aspetti, tra cui età, carriera, genere, stipendio, laurea e contributi. In questo articolo si analizzano i calcoli e le variazioni che influenzano chi può beneficiare di una pensione e chi, invece, rischia di perdere. Dopo numerosi cambiamenti nella normativa, si cerca di fare chiarezza su un tema complesso e di grande impatto sociale.
Roma – Il capitolo pensioni della manovra è finito in una centrifuga politica e tecnica: bozze, correzioni, subemendamenti e maxi-emendamento hanno cambiato più volte la traiettoria. Il punto d’arrivo, però, consegna un quadro abbastanza leggibile: si restringono (o si spengono) diversi canali di uscita anticipata e si cancellano alcune facilitazioni introdotte di recente; in parallelo il governo punta a rafforzare la previdenza complementare con l’adesione automatica per i neoassunti e con ritocchi al perimetro del TFRFondo Inps. E, dopo lo scontro interno, saltano le misure più “impopolari” che erano state ipotizzate sulle anticipate (come la penalizzazione del riscatto laurea e, da quanto mi segnali, anche l’allungamento delle finestre). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
