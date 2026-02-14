Rho non si ferma all’alt scatta l’inseguimento fermato picchia gli agenti

A Rho, un uomo ha ignorato l’alt della Polizia locale, scatenando un inseguimento tra le vie della città. Quando i poliziotti sono riusciti a fermarlo, l’uomo ha reagito colpendo gli agenti con violenza. La scena si è svolta davanti a un negozio di via Garibaldi, dove il sospetto ha cercato di scappare a piedi prima di essere bloccato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rho, non si ferma all'alt, scatta l'inseguimento, fermato, picchia gli agenti