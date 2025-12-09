Nasce ArtEcclesiae | la rete dei luoghi sacri che racconta la storia religiosa e artistica di Catania

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre alle 11, presso il salone dei Vescovi (via Vittorio Emanuele II n 159), Arcidiocesi di Catania e Ar.ca presentano ufficialmente ArtEcclesiae Catania, un innovativo parco culturale e percorso turistico integrato che valorizza il patrimonio ecclesiastico della città etnea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica