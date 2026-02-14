La rete stradale provinciale ha ricevuto oltre 78 milioni di euro, una cifra destinata a migliorare la viabilità futura. La somma comprende lavori già conclusi, cantieri in corso, opere affidate, progettazioni e interventi di manutenzione sui ponti. In particolare, sono stati avviati nuovi interventi di asfaltatura e riparazione di alcune strade principali che collegano i centri più piccoli.

Oltre 78 milioni di euro. È la somma che si ottiene sommando lavori conclusi, cantieri attivi, opere in affidamento, progettazioni, interventi sui ponti e manutenzioni. A tanto ammonta dunque l’investimento complessivo pluriennale della Provincia di Varese destinato alla rete viaria provinciale, che si estende su 600 chilometri di strade. "La viabilità – sottolinea il presidente dell’ente Marco Magrini – rappresenta una delle infrastrutture strategiche più rilevanti per la competitività e la qualità della vita del nostro territorio. Gli investimenti messi in campo dimostrano la volontà della Provincia di intervenire con una programmazione infrastrutturale orientata al medio-lungo periodo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rete stradale provinciale. Investiti 78 milioni per la viabilità del futuro

