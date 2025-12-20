La rete stradale si rifà il look | ecco 1,3 milioni

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre agli investimenti su casa, scuole e servizi, la giunta monzese è appena intervenuta anche sulla sicurezza della rete stradale. Con una delibera approvata nei giorni scorsi, il Comune ha stanziato oltre 1,3 milioni di euro per una serie di interventi finalizzati a rendere le strade cittadine più sicure, in particolare per pedoni e ciclisti. Una prima tranche da 500mila euro è destinata alla manutenzione straordinaria della segnaletica. Sono previsti due lotti: il primo, da 200mila euro, riguarda il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale; il secondo, da 300mila euro, prevede la riqualificazione di tre impianti semaforici in punti sensibili della città, agli incroci Cavallotti–Mauri, Tiepolo–Della Robbia e Lecco–Aliprandi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rete stradale si rifà il look: ecco 1,3 milioni

