Oltre agli investimenti su casa, scuole e servizi, la giunta monzese è appena intervenuta anche sulla sicurezza della rete stradale. Con una delibera approvata nei giorni scorsi, il Comune ha stanziato oltre 1,3 milioni di euro per una serie di interventi finalizzati a rendere le strade cittadine più sicure, in particolare per pedoni e ciclisti. Una prima tranche da 500mila euro è destinata alla manutenzione straordinaria della segnaletica. Sono previsti due lotti: il primo, da 200mila euro, riguarda il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale; il secondo, da 300mila euro, prevede la riqualificazione di tre impianti semaforici in punti sensibili della città, agli incroci Cavallotti–Mauri, Tiepolo–Della Robbia e Lecco–Aliprandi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rete stradale si rifà il look: ecco 1,3 milioni

Leggi anche: Riqualificazione della rete stradale: 121 milioni per la Lombardia. Come sono stati distribuiti

Leggi anche: La vecchia scuola si rifà il look: 1,3 milioni di euro per il maxi cantiere che durerà 11 mesi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rete stradale, finanziamento per Offida - Il progetto è finalizzato al miglioramento della rete stradale del Comune ed è stato finanziato dalla Regione. ilrestodelcarlino.it

ANAS: prosegue il monitoraggio della rete stradale per via del maltempo - Viste le condizioni meteorologiche avverse che affliggono diverse regioni italiane, ANAS – parte integrante del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane – sta mantenendo un occhio vigile, proponendo ... motorionline.com

Anas intensifica la sorveglianza sulla rete stradale e autostradale per i funerali di Papa Francesco - In occasione delle esequie del Santo Padre, Anas, in previsione dell'incremento dei flussi di traffico verso la Capitale, ha intensificato i propri servizi di sorveglianza sulla rete stradale e ... tgcom24.mediaset.it

In vista delle prossime festività natalizie Anas ha previsto una crescita del traffico veicolare, su tutto il territorio nazionale, di circa 3,5 milioni di autovetture in più che utilizzeranno la rete stradale. #anas #esodo #festenatalizie - facebook.com facebook

Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana #viabiliTOS x.com