Tracollo Psg la squadra degli alieni perde la vetta della Ligue 1 dopo 39 settimane Primo il Lens la favola tre anni dopo la sfida punto a punto

È stato un brusco risveglio per i giocatori del Paris Saint-Germain, tornati improvvisamente con i piedi ben incollati a terra dopo quasi un anno e mezzo di dominio incontrastato in Francia e non solo. L’1-0 firmato Minamino con cui il Monaco ha sconfitto i campioni d’Europa in carica fotografa alla perfezione il momento di difficoltà della squadra di Luis Enrique: gli «imbattibili» (o quasi) della scorsa stagione hanno perso la vetta della classifica in Ligue 1 dopo 39 settimane successive di campionato. Era il 5 ottobre 2024, settima giornata della stagione 2024-2025. Ora primo in solitaria c’è il Lens con 31 punti, uno di vantaggio rispetto ai fenomeni parigini. 🔗 Leggi su Open.online