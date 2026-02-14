Regione Lazio 10 milioni di euro per favorire l' inserimento lavorativo delle persone con disabilità

La Regione Lazio ha stanziato 10 milioni di euro per aiutare le persone con disabilità a trovare e mantenere un lavoro. La decisione arriva dopo che molte persone con disabilità hanno incontrato difficoltà nel mondo del lavoro. L’obiettivo è sostenere progetti concreti che migliorino le opportunità di inserimento e di continuità lavorativa. La regione ha aperto un bando pubblico per raccogliere proposte da parte di enti e associazioni. Le risorse saranno distribuite per finanziare iniziative specifiche sul territorio laziale.

La Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare misure destinate a favorire l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. L’intervento, del valore complessivo di 10 milioni di euro, è sostenuto dal Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, alimentato dai versamenti dei datori di lavoro che usufruiscono di esoneri parziali dagli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 681999 sul collocamento mirato. Fra le novità principali vi è l’estensione delle agevolazioni anche ai datori di lavoro non obbligati all’assunzione di persone con disabilità e il rimborso totale delle indennità per tirocini extracurriculari, aprendo così la possibilità di inserimento anche a realtà imprenditoriali più piccole.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Inserimento e permanenza al lavoro delle persone con disabilità: la Regione investe 1,5 milioni in provincia La Regione investe 1,5 milioni di euro nella provincia per favorire l’inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Regione Lazio, 10 milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità; Regione Lazio, 10 milioni per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità; Regione Lazio: presentato l’avviso Più Lavoro, più Inclusione per favorire l’occupazione delle persone con disabilità; Edilizia pubblica: zero in pagella alla Regione Lazio. Regione Lazio, 10 milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilitàSi tratta di un provvedimento che introduce strumenti per promuovere l’inclusione professionale, tra cui incentivi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, proroghe contrattuali, attività d ... latinatoday.it Trasporti, Ghera '16 milioni di euro ad aziende per agevolazioni sulle tariffe'La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che stanzia 16 milioni di euro per l'annualità 2026 a favore delle aziende eserc ... ansa.it Ciociaria Oggi. . #Carnevale, la tradizione è salva. Il rogo del generale #Championnet è stato autorizzato dalla Regione Lazio, ma con qualche accorgimento da parte del Comune e dei cittadini. Ecco quali Un servizio di @_josephinec facebook