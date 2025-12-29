Inserimento e permanenza al lavoro delle persone con disabilità | la Regione investe 1,5 milioni in provincia

La Regione investe 1,5 milioni di euro nella provincia per favorire l’inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità. Il progetto comprende attività di formazione e inserimento in diversi settori, come la gestione delle merci, il servizio clienti, la pulizia, e la preparazione di pasti e bevande, promuovendo così un’occupazione più inclusiva e sostenibile.

È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di misure dedicate a favorire l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, con uno stanziamento complessivo pari a dieci milioni di euro #regionelazio Regione - facebook.com facebook

