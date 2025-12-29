Inserimento e permanenza al lavoro delle persone con disabilità | la Regione investe 1,5 milioni in provincia
La Regione investe 1,5 milioni di euro nella provincia per favorire l’inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità. Il progetto comprende attività di formazione e inserimento in diversi settori, come la gestione delle merci, il servizio clienti, la pulizia, e la preparazione di pasti e bevande, promuovendo così un’occupazione più inclusiva e sostenibile.
Imparare a gestire le merci nel magazzino di un negozio, lavorare alla cassa di un supermercato, diventare esperti nel servizio di pulizia di spazi e ambienti, perfezionare le competenze nell’allestimento, preparazione e distribuzione di pasti e bevande. Sono solo alcuni dei percorsi di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
