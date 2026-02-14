Referendum Fdi mobilitata ma senza politicizzare | sconfitta negativa per governo

Il partito Fratelli d’Italia si impegna per coinvolgere i cittadini nel referendum senza trasformarlo in uno scontro politico, temendo che una battaglia tra destra e sinistra possa danneggiare la riforma della giustizia. La strategia mira a mantenere il focus sulla questione stessa, evitando di alimentare divisioni che potrebbero indebolire il risultato. Un esempio concreto è l’assenza di interventi pubblici che strumentalizzino la partita, preferendo un dialogo diretto con gli elettori.

Roma, 14 feb. (askanews) – La parola d’ordine è non politicizzare anche perché se la sfida referendaria diventa una battaglia destra contro sinistra non si fa un buon servizio né alla causa di una riforma della giustizia “sacrosanta” né al governo Meloni. La Direzione nazionale di Fdi, riunita per circa due ore questa mattina a Roma, sancisce unanimemente questa linea e impegna tutti gli organi del partito della premier Giorgia Meloni ad attivarsi “ad ogni livello” per “la massima e più efficiente comunicazione” sui contenuti della legge sottoposta alla consultazione popolare del 22 e 23 marzo “senza alcuna politicizzazione”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 febbraio – La leader del Partito Democratico, Schlein, risponde alle polemiche sul referendum e sulla possibile politicizzazione.

Mario Cirielli afferma che una sconfitta al Referendum sulla giustizia danneggerebbe il governo, poiché la riforma era tra le promesse elettorali e il suo team ha investito molte energie nella campagna.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Referendum, Fdi si mobilita per il sì alla riforma della giustizia.

Referendum, Fdi mobilitata ma senza politicizzare: sconfitta negativa per governoRoma, 14 feb. (askanews) – La parola d’ordine è non politicizzare anche perché se ... msn.com

Referendum, il rompicapo di Meloni e FdI: fare campagna per il Sì, senza dire che è un voto politicoFratelli d’Italia ha riunito la sua direzione nazionale a Roma. Al centro del confronto, le strategie per la campagna elettorale in vista del referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo ... fanpage.it

Referendum sulla riforma della giustizia. Primo momento di confronto pubblico organizzato a Biancavilla: lo promuove il Circolo Castriota per sabato 21 febbraio alle ore 18.00. Le ragioni del "Sì" e quelle del "No" in un dibattito con gli avv. Andrea Pruiti Ciarell facebook