Roma, 3 febbraio – La leader del Partito Democratico, Schlein, risponde alle polemiche sul referendum e sulla possibile politicizzazione. Dice che preferiscono concentrarsi nel spiegare alle persone cosa comporta il voto e come può influire sulle loro vite, piuttosto che alimentare tensioni politiche. La campagna ufficiale parte con l’obiettivo di chiarire bene i contenuti, convinti che così vinceranno anche questa sfida.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Referendum su Meloni? "Abbiamo scelto intanto di spiegare alle persone di cosa si tratta, come incide questo referendum nelle loro vite. E' giusto fare così. Io invito tutte e tutti a informarsi e ad andare a votare. Io sarò impegnata a partire proprio da domani sera da Pescara in un tour attraverso il paese per spiegare le ragioni del nostro no. Poi ognuno porterà le sue nelle urne, l'importante è che noi vinceremo". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Referendum: Schlein, 'politicizzare? Noi scelto di spiegare e vinceremo'**

