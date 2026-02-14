Realtà troppo tollerata La riforma ora può aiutare

La proprietaria che vive in cantina perché l’inquilina si rifiuta di lasciare l’appartamento ha scatenato dure proteste. Confedilizia, attraverso il suo presidente Annamaria Terenziani, denuncia come questa situazione venga troppo spesso tollerata, se non addirittura incoraggiata. La causa di tutto, secondo l’associazione, risiede in un sistema che non protegge adeguatamente i proprietari e li scoraggia dal mettere gli immobili in affitto. Un esempio concreto è il caso di questa donna che, dopo mesi di attesa, si ritrova a vivere in condizioni insalubri in una cantina.

La vicenda della proprietaria che vive in cantina perché l’inquilina non libera il suo appartamento, trova anche la reazione di Confedilizia, con il presidente Annamaria Terenziani che segnala come il fenomeno "sia fin troppo tollerato, se non addirittura incoraggiato, con gli effetti negativi che non si limitano alla sfacciata violazione del diritto di proprietà, ma minano ancor più gravemente la propensione del proprietario a mettere in locazione il proprio immobile". In effetti, diventa difficile che in futuro la signora Julia Turcanu possa dare in locazione l’immobile, vista l’esperienza che sta vivendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Realtà troppo tollerata". La riforma ora può aiutare Ranucci azzanna Barbareschi con l’inchiesta sull’Eliseo: “Ora Allegro Ma Non Troppo può cominciare” La recente tensione tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi evidenzia il proseguimento di una disputa pubblica. Ranucci affonda Barbareschi e rilancia l’inchiesta sull’Eliseo: “Ora Allegro Ma Non Troppo può cominciare” La disputa tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi prosegue, evidenziando tensioni nel mondo dello spettacolo e dell’informazione. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Realtà troppo tollerata. La riforma ora può aiutare. Lezione a mano armata. Quando il compito di realtà diventa troppo realeLa scuola è un recinto protetto o l'anticamera del mondo degli adulti? In Alto Adige un ragazzino delle medie è arrivato a scuola con un coltello stampatop in 3D e in un istante ha messo a nudo tutta ... ilfoglio.it Questa sera consigliamo un film che mescola sentimento e destino, in una storia d’amore sospesa tra i sogni e schiacciata da una realtà troppo dura da accettare. Un film su due anime che cercano di restare unite mentre il mondo le spinge in direzioni oppo facebook