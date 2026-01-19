Ranucci azzanna Barbareschi con l’inchiesta sull’Eliseo | Ora Allegro Ma Non Troppo può cominciare

La recente tensione tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi evidenzia il proseguimento di una disputa pubblica. Dopo l’intervento di Ranucci su Allegro Ma Non Troppo, Barbareschi risponde con una dichiarazione che riaccende il confronto. Questa dinamica sottolinea come le differenze di opinione tra figure pubbliche possano influenzare il panorama mediatico italiano, mantenendo viva l’attenzione su temi di attualità e trasparenza.

La querelle a distanza tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi non si placa. A una settimana dalla sfuriata in diretta su Rai 3 del conduttore di Allegro Ma Non Troppo, arriva la stoccata del padrone di casa di Report. In chiusura di puntata del suo programma, Ranucci ha ricordato che domenica scorsa Barbareschi “si era lamentato che non l’avevamo lanciato. E fin qui è legittimo e gli chiedo anche scusa. Il problema è che poi si è lasciato anche andare ad un commento sopra le righe “. Il commento era: “Il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto sui giornali, per questo verrà querelato . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

