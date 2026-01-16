L’atteso incontro tra Atletico Madrid e Alavés, domenica 18 gennaio 2026 alle 16:15, propone analisi su formazioni, quote e pronostici. L’Atletico, reduce da cessioni significative come Raspadori e Gallagher, potrebbe puntare a una vittoria senza subire gol. In questa pagina troverai tutte le informazioni aggiornate per seguire il match con attenzione e chiarezza.

L’Atletico Madrid ha iniziato il mercato di gennaio con cessioni importanti: Raspadori e Gallagher sono andati via e hanno portato soldi freschi in cassa. In attesa che vengano re-investiti a centrocampo e in attacco, bisogna fare bene sul campo: domenica pomeriggio i Colchoneros ospiteranno l’Alaves al Metropolitano. Entrambe le squadre sono reduci da un felice. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Alaves (domenica 18 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros vincenti senza subire gol?

