Rabiot giallo inesistente contro il Pisa Sui social pubblica il rigore di Fullkrug e …

Ardien Rabiot ha ricevuto un cartellino giallo che molti considerano ingiustificato durante la partita tra Pisa e Milan. La decisione dell’arbitro ha suscitato numerose discussioni sui social, soprattutto perché su Twitter è stato condiviso il rigore ottenuto da Fullkrug. Rabiot, centrocampista del Milan, ha subito l’ammonizione mentre si trovava in possesso della palla, ma le contestazioni riguardano la reale entità del fallo.

"È stato ammonito per aver fermato una potenziale azione pericolosa, in questo caso è un giallo molto sottile e Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar perdere. Poi il centrocampista si è lasciato andare a qualche parola di troppo e ha preso il rosso. Rientrerà comunque con la diffida contro il Parma", queste le parole di Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN dopo Pisa-Milan 1-2 in merito al primo giallo poi espulsione di Adrien Rabiot a pochi minuti dalla fine. Una doppia sanzione pesante, visto che come ha sottolineato lo stesso Marelli: "Squalifica per la prossima gara contro il Como e Rabiot che rimarrà in diffida: alla prossima ammonizione salterà una nuova gara di campionato". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ardien Rabiot è finito nel mirino dopo Pisa-Milan, quando ha ricevuto un’ammonizione che ha lasciato molte perplessità.

Il giocatore del Pisa, Fullkrug, ha toccato palla con la mano, e pochi secondi dopo Rabiot ha messo in rete: il gol del Milan è stato annullato.

Adrien Rabiot salterà la prossima sfida contro il Como a causa del doppio giallo rimediato nel match di stasera vinto contro il Pisa La doppia ammonizione non azzera però la diffida, che rimarrà tale anche per Milan-Parma #Milan #Rabiot #SpazioMilan facebook

