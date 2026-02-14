Arianna, Alessia, Carla, Elena, Federica, Jole e Ludovica, tutte donne del quartiere Quarticciolo, hanno deciso di aprire un’osteria popolare per cambiare la loro vita. La causa è la volontà di uscire dalla routine e di offrire un nuovo punto di riferimento nel quartiere, dove spesso mancano spazi condivisi. Con anni di esperienza in cucina, si sono unite per realizzare un sogno: creare un luogo dove le persone possano gustare piatti semplici e autentici, nel cuore di una zona che ha sempre avuto bisogno di nuovi stimoli. La loro idea nasce dal desiderio di ridare vitalità al quartiere e di ris

Arianna, Alessia, Carla, Elena, Federica, Jole, Ludovica. Storie, età e vite diverse accumunate dalla passione per i fornelli e la voglia di riscatto del luogo in cui sono cresciute. Insieme - un anno fa - hanno dato vita al laboratorio di ristorazione del Quarticciolo. Adesso sognano un'osteria. Nato come corso di cucina tutto al femminile, il laboratorio è un progetto sociale che punta a restituire welfare e luoghi di aggregazione al quartiere. “L'idea di partenza è che cucinare non sia solo una pratica neutra che inizia e finisce tra i fornelli - spiegano -L’obiettivo è creare un luogo all’interno del quartiere che sia incontro per la propria gente e possibilità lavorativa, per liberare tempo dai troppi chilometri che spesso ci richiedono per arrivare sul posto di lavoro, con paghe troppo basse e un ritmo alienante”.🔗 Leggi su Romatoday.it

L’Osteria Popolare Pugliese si presenta come un luogo autentico, dove tradizione e semplicità si incontrano.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Quarticciolo, le donne del laboratorio di ristorazione sognano il riscatto con un'osteria popolare; The Doozies: al Quarticciolo la rivoluzione di Eleonora Duse e Isadora Duncan; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio; Quarticciolo: scappa al controllo e prova ad investire un carabiniere, in tasca della cocaina.

A Laurentino 38, come al Quarticciolo, sono tante le storie che parlano dell’ingiustizia vissuta da chi nasce nelle borgate. Qualche settimana fa abbiamo conosciuto Alessandra: rischiava di perdere la casa dove vive da vent’anni. Un locale abbandonato, che o facebook