Osteria Popolare Pugliese popolare per modo di dire

L’Osteria Popolare Pugliese si presenta come un luogo autentico, dove tradizione e semplicità si incontrano. Il termine “popolare” può evocare sensazioni contrastanti, ma in questo contesto indica un’attenzione genuina verso la qualità e l’accoglienza. Un ambiente che privilegia la convivialità e il rispetto delle radici culinarie pugliesi, offrendo un’esperienza sincera e accessibile a tutti.

Ci sono poche parole insidiose come "popolare" nella scena gastronomica contemporanea. Dona a qualsiasi locale un senso rassicurante che sa di democrazie, di accessibilità, di inclusione. Quanto vai a mangiare in un posto che si definisce popolare dovresti sentirti al sicuro da scivolamenti avanguardisti e da prezzi sovradimensionati. Non è per la verità esattamente quello che succede da Osteria Popolare Pugliese in via Valtellina 2, in quella intercapedine che si colloca tra il gentrificato quartiere di Isola e quella zona in attesa di sviluppo urbanistico che è Farini. Una zona che si può definire tutto sommato popolare, ma che avrebbe bisogno di locali con prezzi un po' più accessibili di questo giallissimo locale ideato dagli imprenditori Tony Ingrosso, Francesca e Rocco Micoccio (del gruppo I Salentini) per portare in questo angolo di Milano una cucina pugliese di rito salentino fatta di piatti semplici e tradizionali.

